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За 20 км від кордону з Україною. "Зуби дракона" в білоруському Гомелі потрапили на відео

Фото: ілюстративне (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Білоруси зняли на відео лінію протитанкових укріплень "зуби дракона", яка днями з'явилась на території Білорусі за 20 км від кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Днями біля траси М8 у напрямку до кордону з Україною, з'явилася лінія протитанкових укріплень - "зуби дракона". Сьогодні, 20 травня, місцеві жителі зняли ці споруди на відео.

Детальніше про захисні споруди в Білорусі

За даними моніторингових груп попри те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав "фейком" контрнаступ українських військ, він все ж вирішив збудувати фортифікаційні споруди поблизу українського кордону.

Нещодавно стало відомо, що за 10 кілометрів від Гомеля у напрямку до кордону з Україною, з'явилася лінія протитанкових укріплень - "зуби дракона". Крім того, повідомлялось, що зовсім поруч із зубами тривають будівельні роботи зі спорудження, імовірно, фортифікаційних споруд.

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