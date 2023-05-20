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В 20 км от границы с Украиной. "Зубы дракона" в белорусском Гомеле попали на видео

Фото: иллюстративный (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

Белорусы сняли на видео линию противотанковых укреплений "зубы дракона", которая на днях появилась на территории Беларуси в 20 км от границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".

На днях у трассы М8 в направлении границы с Украиной, появилась линия противотанковых укреплений - "зубы дракона". Сегодня, 20 мая, местные жители сняли эти постройки на видео.

Детальнее о защитных сооружениях в Беларуси

По данным мониторинговых групп, несмотря на то, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал "фейком" контрнаступление украинских войск, он все же решил построить фортификационные сооружения вблизи украинской границы.

Недавно стало известно, что в 10 километрах от Гомеля по направлению к границе с Украиной появилась линия противотанковых укреплений - "зубы дракона". Кроме того, сообщалось, что совсем рядом с зубами продолжаются строительные работы по сооружению, вероятно, фортификационных сооружений.

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