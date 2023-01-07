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До 20 градусів морозу. Синоптики розповіли про погоду на завтра

Фото: синоптики розповіли про погоду на завтра в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 8 січня, в Україні опадів не очікується, але "вдарять" сильні морози, місцями до -20 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Дощі та сніг

Без опадів.

Ожеледиця та вітер

На дорогах західних областей місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура

вночі 9-14°, у східних, північно-східних областях 15-20° морозу, вдень 3-8° морозу; в західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях та в Криму вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

Як повідомлялось, минулий рік в Києві увійшов до десятки найтепліших за 140 років. Середньорічна температура у Києві у 2022 році становила 9,7 градусів тепла, що на 0,7 градуса вище кліматичної норми. Він посів сьому сходинку у рейтингу найтепліших з 1881 року.

Нагадаємо, новий рік в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8 градуса, що відповідає погоді середини квітня.

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