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До +20 градусів, але вітер: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні сьогодні буде теплою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 28 березня буде майже без опадів, але місцями вітряною. Вдень у деяких регіонах очікується до +20 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. На заході, а також у Житомирській та Вінницькій областях можливий невеликий дощ.

Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень в Україні можливі пориви вітру до 15-20 м/с, крім сходу та південного сходу. 

Температура повітря вдень буде +12 +17 градусів, а на півдні Одеської області та в Криму до +20. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 0 до +5, на заході до +9, а у східних областях -1 -3 градуси.

Погода у Києві

Сьогодні у Києві буде мінлива хмарність, але без дощу. Синоптики попереджають, що вдень місцями по області пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень у столиці буде +14 +16 градусів, а вночі +2 +4.

Нагадаємо, за прогнозом синоптика, в Україну йде короткочасне похолодання. Спад температур очікується цього тижня.

Синоптики також зазначають, що погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів, ще можливий мокрий сніг та заморозки.

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