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До +20 градусов, но ветер: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине сегодня будет теплой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 28 марта будет практически без осадков, но местами ветреной. Днем в некоторых регионах ожидается +20 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. На западе, а также в Житомирской и Винницкой областях возможен небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Днем в Украине возможны порывы ветра до 15-20 м/с, кроме востока и юго-востока.

Температура воздуха днем будет +12 +17 градусов, а на юге Одесской области и в Крыму до +20. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +5, на западе до +9, а в восточных областях -1 -3 градуса.

Погода в Киеве

Сегодня в Киеве переменная облачность, но без дождя. Синоптики предупреждают, что днем местами по области порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем в столице будет +14 +16 градусов, а ночью +2 +4.

Напомним, по прогнозу синоптика, в Украине идет кратковременное похолодание. Спад температур ожидается на этой неделе.

Синоптики также отмечают, что погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей, еще возможен мокрый снег и заморозки.

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