До +20 градусов, но ветер: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. На западе, а также в Житомирской и Винницкой областях возможен небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Днем в Украине возможны порывы ветра до 15-20 м/с, кроме востока и юго-востока.

Температура воздуха днем будет +12 +17 градусов, а на юге Одесской области и в Крыму до +20. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +5, на западе до +9, а в восточных областях -1 -3 градуса.

Погода в Киеве

Сегодня в Киеве переменная облачность, но без дождя. Синоптики предупреждают, что днем местами по области порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем в столице будет +14 +16 градусов, а ночью +2 +4.