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Понад 20 осіб пропали без вісті після виверження вулкана у Новій Зеландії

Новини » Суспільство     09.12.2019 - 19:25
Понад 20 осіб пропали без вісті після виверження вулкана у Новій Зеландії
Фото: виверження вулкана у Новій Зеландії (twitter.com)

Всього загинуло 5 осіб

Більше двох десятків людей вважаються зниклими після виверження вулкана у Новій Зеландії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що близько 50 осіб, серед яких були і новозеландці, і іноземні туристи, що знаходилися поблизу, і ще кілька людей були помічені біля краю кратера за кілька хвилин до виверження вулкана.

Поліція заявила, що вони не очікують знайти більше виживших після виверження вулкана.

Раніше повідомлялося, що число загиблих в результаті виверження вулкана в Новій Зеландії зросло до 5. Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерна в ході прес-конференції заявила, що близько 20 осіб отримали поранення.

РБК-Україна писало, що на індонезійському острові Балі сталося виверження вулкана Агунг. Дев'ять поселень, що розташовані поруч з вулканом, були вкриті вулканічним попелом. У результаті виверження вулкана ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 3 липня на острові Стромболі, в Італії, відбулося сильне виверження вулкана, в результаті якого загинула людина, а ще одна - постраждала.

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