20 % бензина А-95 в Украине не соответствуют нормативам – исследование

20 % топлива не соответствует новым нормам, которые вступили в силу с начала года. Наибольше нарушений зафиксировано на региональных автозаправках, которые поступаются качеством ради прибыли. Такие результаты проверки обнародовал Институт потребительских экспертиз http://expertise.in.ua/news/dvadcat-procentov-benzina-a-95-v-ukraine-ne-sootvetstvuut-normativam-issledovanie.html

С начала 2018 года все украинские АЗС обязаны перейти на высший по качеству стандарт – Евро 5. Соответствующее решение записано в Техническом регламенте к автомобильным бензинам и дизельному топливу, который КМУ утвердил еще в 2013-м.

Это значит, что теперь все топливо должно соответствовать только Евро 5. Как показывает европейская практика, повышение качества топлива наносит меньше вреда экологии и позитивно сказывается на ресурсе автомобиля.Ранее многие сетевые АЗС и так продавали Евро 5, но теперь требования Евро 4 –вне закона.

Институт потребительских экспертиз проверил, как участники топливного рынка придерживаются закона. Исследование провели на основе 95-й марки бензина – он наиболее популярен среди украинских потребителей. Внимание акцентировали на региональных АЗС, но в список попали и несколько всеукраинских сетей: ВОГ, заправки БРСМ по Украине, ОККО и ГЛУСКО. Из средних и небольших сетей эксперты проверили КЛО, SunOil, Luxwen, Marshall, Chipo (Винница), Бренд Ойл (Харьков), НПЗ (Харьков), Б-сеть (Харьков), Белл ойл (Запорожье), ЗОГ (Запорожье), ДНК груп (Днепр), Стеллс (Черновцы), Автотранс (Полтава) и Импульс ЛТД (Киев).

Пробы были отправлены в сертифицированную лабораторию, где их исследовали на соответствие нормативам профильного ДСТУ 7687:2015 (бензин А-95-Евро5). Образцы были проверены по европейским параметрам – октановое число, содержание серы и объемная часть бензола.

При проверке на октановое число все образцы уложились в норматив, а некоторые продемонстрировали «запас прочности». Наибольшим он оказался у таких сетей: АЗС БРСМ Нафта и ВОГ (86,4 единицы).

При проверке на содержания серы в топливе у некоторых участников обнаружили нарушения: харьковские сети НПЗ и Бренд Ойл продают бензин Евро 4 (16 и 22 мг/кг соответственно). А 95-й у киевской сети Импульс ЛТД на самом деле оказался Евро 3 (60 мг/кг). Для сравнения, у крупных «брендовых» сетей серы практически не было – БРСМ Нафта (4 мг/кг), КЛО и GLUSCO (по 5 и 6 мг/кг соответственно).

Ещё один параметр – содержание бензола. ДСТУ нормирует объемную часть содержания бензола на уровне не более 1%. Уложились все, три оказались «на грани» - Белл Ойл, Стеллс, Импульс (1 %).

По данным Института потребительских экспертиз, наибольший риск заправится некачественным бензином – на локальных автозаправочных сетях, а также на одиночных АЗС. Игрокам топливной розницы не под силу обеспечить надлежащую логистику бензинов и постоянный контроль качества.

«В целом, исследование показало, что вопреки ожиданиям экспертов, качество «девяносто пятого» «плавает». В больших сетях (БРСМ-Нафта и другие лидеры топливного рынка) не экономят, закупают качественный ресурс. А вот в небольших сетях «не кондиция» проскакивает, и автомобилистам следует дважды подумать, прежде чем экономить таким образом», – комментируют результаты исследования в Институте потребительских экспертиз.