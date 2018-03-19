20% бензину А-95 в Україні не відповідають нормативам - дослідження

20% палива не відповідає новим нормам, які вступили в силу з початку року. Найбільшими перепонами порушень зафіксовано на регіональних автозаправках, які поступаються якістю заради прибутку. Такі результати перевірки оприлюднив Інститут споживчих експертиз http://expertise.in.ua/news/dvadcat-procentov-benzina-a-95-v-ukraine-ne-sootvetstvuut-normativam-issledovanie.html

З початку 2018 року всі українські АЗС зобов'язані перейти на вищий за якістю стандарт - Євро 5. Відповідне рішення записано в Технічному регламенті до автомобільних бензинів і дизельного палива, який КМУ затвердив ще в 2013-му.

Це означає, що тепер все паливо має відповідати тільки Євро 5. Як показує європейська практика, підвищення якості палива завдає менше шкоди екології і позитивно позначається на ресурсі автомобіля. Раніше багато мережеві АЗС і так продавали Євро 5, але тепер вимоги Євро 4 - поза законом.

Інститут споживчих експертиз перевірив, як учасники паливного ринку дотримуються закону. Дослідження провели на основі 95-ї марки бензину - він найбільш популярний серед українських споживачів. Увага акцентували на регіональних АЗС, але в список потрапили і кілька всеукраїнських мереж: ВОГ, заправки БРСМ по Україні, ОККО і Глуск. З середніх і невеликих мереж експерти перевірили КЛО, SunOil, Luxwen, Marshall, Chipo (Вінниця), Бренд Ойл (Харків), НПЗ (Харків), Б-мережу (Харків), Белл ойл (Запоріжжя), Зог (Запоріжжя), ДНК груп (Дніпро), Стеллс (Чернівці), Автотранс (Полтава) і Імпульс ЛТД (Київ).

Проби були відправлені в сертифіковану лабораторію, де їх досліджували на відповідність нормативам профільного ДСТУ 7687 до: 2015 (бензин А-95-Евро5). Зразки були перевірені за європейськими параметрами - октанове число, вміст сірки і об'ємна частка бензолу.

При перевірці на октанове число все зразки вклалися в норматив, а деякі продемонстрували «запас міцності». Найбільшим він виявився у таких мереж: АЗС БРСМ Нафта і ВОГ (86,4 одиниці).

При перевірці на вміст сірки в паливі у деяких учасників виявили порушення: харківські мережі НПЗ і Бренд Ойл продають бензин Євро 4 (16 і 22 мг / кг відповідно). А 95-й у київської мережі Імпульс ЛТД насправді виявився Євро 3 (60 мг / кг). Для порівняння, у великих «брендових» мереж сірки практично не було - БРСМ Нафта (4 мг / кг), КЛО та GLUSCO (по 5 і 6 мг / кг відповідно).

Ще один параметр - вміст бензолу. ДСТУ нормує об'ємну частину вмісту бензолу на рівні не більше 1%. Вклалися все, три виявилися «на грані» - Белл Ойл, Стеллс, Імпульс (1%).

За даними Інституту споживчих експертиз, найбільший ризик заправитися неякісним бензином - на локальних автозаправних мережах, а також на одиночних АЗС. Гравцям паливної роздробу не під силу забезпечити належну логістику бензинів і постійний контроль якості.

«В цілому, дослідження показало, що всупереч очікуванням експертів, якість« дев'яносто п'ятого "« плаває ». У великих мережах (БРСМ-Нафта і інші лідери паливного ринку) не економлять, закуповують якісний ресурс. А ось в невеликих мережах «Не кондиція» проскакує, і автомобілістам слід двічі подумати, перш ніж економити таким чином », - коментують результати дослідження в Інституті споживчих експертиз.