20 на 80: експерт оцінив ризик ядерного удару по Україні

"Приблизно 20 на 80. Якщо країна собі її завела – то ж не для краси", - оцінив вірогідність такого сценарію він.

За словами експерта, з огляду на те, що в повітрі перебувають три розвідувальні літаки RC-135C ВПС США, які контролюють рух носіїв ядерної зброї по планеті, у режимі постійного чергування вже понад десять днів, то до цієї погрози відносяться цілком реально.

"Те, що днями президент США сказав, що Україну візьмуть під американську ядерну "парасольку" - це також важливий меседж Кремлю: мовляв, хлопці, вам пересидіти не вдасться, спробуєте - і отримаєте відповідь. Військова доктрина Сполучених Штатів передбачає застосування ядерної зброї зокрема і в разі ядерної атаки на союзників та партнерів. А Україна є стратегічним партнером США поза НАТО. Тому в наших союзників руки розв'язані", - пояснює Кевлюк.

Водночас він піддає сумніву ефективність застосування ядерної зброї для зміни ситуації на фронті як відповідь на успішний контрнаступ ЗСУ.

"Застосування тактичного ядерного боєприпасу - це можливо, але який з цього ефект? Ядерний артилерійський снаряд знищує техніку та живу силу всередині броньованих машин в колі діаметром 1200 метрів. Це, безумовно, призведе до втрат. У цій зоні може опинитися 25-75 людей. Але що це дає на фронті довжиною в 2450 кілометрів?" - міркує експерт.

На його думку, навряд чи все ж таки Росія наважиться на використання ядерної зброї в Україні.

"Я далекий від думки про те, що саме такий розвиток подій буде. Думаю, знайдеться хтось тверезий на російському боці і не натисне ніяких кнопок, щось наплутає в кодах передачі даних - так не станеться. Всі розуміють, що хтось один, хто надійно захований і сподівається ядерний удар у відповідь пережити - він один. А виконавців дуже багато і вони будуть більше переживати за себе, ніж за того, хто сидітиме в бункері. Резюмуючи: застосування тактичної ядерної зброї можливе, але такий розвиток подій вкрай малоймовірний", - резюмує Кевлюк.