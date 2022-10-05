20 на 80: експерт оцінив ризик ядерного удару по Україні
Можливість використання ядерної зброї в Україні виключати не варто. Але такий сценарій малоймовірний.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив експерт Центру оборонних стратегій, полковник Віктор Кевлюк.
"Приблизно 20 на 80. Якщо країна собі її завела – то ж не для краси", - оцінив вірогідність такого сценарію він.
За словами експерта, з огляду на те, що в повітрі перебувають три розвідувальні літаки RC-135C ВПС США, які контролюють рух носіїв ядерної зброї по планеті, у режимі постійного чергування вже понад десять днів, то до цієї погрози відносяться цілком реально.
"Те, що днями президент США сказав, що Україну візьмуть під американську ядерну "парасольку" - це також важливий меседж Кремлю: мовляв, хлопці, вам пересидіти не вдасться, спробуєте - і отримаєте відповідь. Військова доктрина Сполучених Штатів передбачає застосування ядерної зброї зокрема і в разі ядерної атаки на союзників та партнерів. А Україна є стратегічним партнером США поза НАТО. Тому в наших союзників руки розв'язані", - пояснює Кевлюк.
Водночас він піддає сумніву ефективність застосування ядерної зброї для зміни ситуації на фронті як відповідь на успішний контрнаступ ЗСУ.
"Застосування тактичного ядерного боєприпасу - це можливо, але який з цього ефект? Ядерний артилерійський снаряд знищує техніку та живу силу всередині броньованих машин в колі діаметром 1200 метрів. Це, безумовно, призведе до втрат. У цій зоні може опинитися 25-75 людей. Але що це дає на фронті довжиною в 2450 кілометрів?" - міркує експерт.
На його думку, навряд чи все ж таки Росія наважиться на використання ядерної зброї в Україні.
"Я далекий від думки про те, що саме такий розвиток подій буде. Думаю, знайдеться хтось тверезий на російському боці і не натисне ніяких кнопок, щось наплутає в кодах передачі даних - так не станеться. Всі розуміють, що хтось один, хто надійно захований і сподівається ядерний удар у відповідь пережити - він один. А виконавців дуже багато і вони будуть більше переживати за себе, ніж за того, хто сидітиме в бункері. Резюмуючи: застосування тактичної ядерної зброї можливе, але такий розвиток подій вкрай малоймовірний", - резюмує Кевлюк.
Раніше РБК-Україна писала про те, що в Росії близько 2 тисяч ядерних боєголовок приблизно на дюжині складів по всій Росії і потрібен час, щоб доставити їх на пускові установки. Тому застосувати їх тієї ж хвилини, за вказівкою президента РФ Володимира Путіна, навряд чи вдасться.
Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні погрожував країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що він нібито "не блефує".
Додамо, секретар РНБО Олексій Данілов попередив Москву, що в такому разі відповідь світу буде абсолютно радикальною.
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