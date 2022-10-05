20 на 80: эксперт оценил риск ядерного удара по Украине

"Примерно 20 на 80. Если страна себе ее завела - то не для красоты", - оценил вероятность такого сценария он.

По словам эксперта, учитывая, что в воздухе находятся три разведывательных самолета RC-135C ВВС США, контролирующих движение носителей ядерного оружия по планете, в режиме постоянного дежурства уже более десяти дней, то к этой угрозе относятся вполне реально.

"То, что на днях президент США сказал, что Украину возьмут под американский ядерный "зонтик" - это также важный месседж Кремля: мол, ребята, вам пересидеть не удастся, попробуете - и получите ответ. Военная доктрина Соединенных Штатов предусматривает применение ядерного оружия, в том числе и в случае ядерной атаки на союзников и партнеров. А Украина является стратегическим партнером США вне НАТО. Поэтому у наших союзников руки развязаны", - объясняет Кевлюк.

В то же время он подвергает сомнению эффективность применения ядерного оружия для изменения ситуации на фронте как ответ на успешное контрнаступление ВСУ.

"Применение тактического ядерного боеприпаса - это возможно, но какой из этого эффект? Ядерный артиллерийский снаряд уничтожает технику и живую силу внутри бронированных машин в цепи диаметром 1200 метров. Это, безусловно, приведет к потерям. В этой зоне может оказаться 25-75 человек. Но что это дает на фронте протяженностью в 2450 километров?" – рассуждает эксперт.

По его мнению, вряд ли все же Россия решится использовать ядерное оружие в Украине.

"Я далек от мнения о том, что именно такое развитие событий будет. Думаю, найдется кто-то трезвый на российской стороне и не нажмет никаких кнопок, что-то напутает в кодах передачи данных - так не произойдет. Все понимают, что кто-то один, кто надежно спрятан и надеется ответный ядерный удар - он один. А исполнителей очень много и они будут больше переживать за себя, чем за того, кто будет сидеть в бункере. Резюмируя: применение тактического ядерного оружия возможно, но такое развитие событий крайне маловероятно", - резюмирует Кевлюк.