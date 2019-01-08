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Более 2 тыс. украинцев заболели корью в начале года

Новости » Общество    08.01.2019 - 18:54
Более 2 тыс. украинцев заболели корью в начале года
Иллюстративное фото (из открытых источников)

С начала года от осложнений от кори умер ребенок

С 28 декабря 2018 по 3 января 2019 корью в Украине заболели 2 тыс. 305 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства здравохранения.

Как отмечается, среди больных было 966 взрослых и 1 339 детей. Кроме того, с начала 2019 года от осложнений от кори умер ребенок.

В Минздраве отметили, что в прошлом году корью заболели 54 481 человек (20 204 взрослых и 34 277 детей) и 16 из них умерли от последствий этого заболевания. Среди умерших - те, кто не имели прививки вообще или необходимого их количества. Вакцинацию называют единственным надежным способом защиты от кори.

Также отмечается, что по состоянию на 3 января 2019 года, в Украине имеются 809 073 доз вакцин против кори, паротита и краснухи.

Напомним, ранее сообщалось, самые высокие показатели заболеваемости корью в прошлом году были зафиксированы во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Винницкой и Черновицкой областях.

РБК-Украина сообщало, что в начале декабря Министерство здравоохранения Украины отправило в регионы 392 200 доз вакцин КПК (корь-парорит-краснуха) производства США. Приоритетной была поставка вакцин в западные области, где на сегодняшний день зарегистрирован самый высокий уровень заболеваемости корью.

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Новости Украины КорьМинистерство здравоохранения Украины
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