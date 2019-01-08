Понад 2 тис. українців захворіли на кір на початку року

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З початку року від ускладнень від кору померла дитина

З 28 грудня 2018 по 3 січня 2019 на кір в Україні захворіли 2 тис. 305 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства охорони здоров'я.

Як зазначається, серед хворих було 966 дорослих та 1 339 дітей. Крім того, з початку 2019 року від ускладнень кору померла дитина.

У МОЗ зазначили, що у минулому році на кір захворіли 54 481 людина (20 204 дорослих та 34 277 дітей) та 16 з них померли від наслідків цього захворювання. Серед померлих - ті, хто не мали щеплення взагалі або необхідної їх кількості. Вакцинацію називають єдиним надійним способом захисту від кору.

Також зазначається, що станом на 3 січня 2019 року, в Україні наявні 809 073 доз вакцин проти кору, паротиту і краснухи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, найвищі показники захворюваності на кір у минулому році були зафіксовані у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Вінницькій та Чернівецькій областях.

РБК-Україна повідомляло, що на початку грудня Міністерство охорони здоров'я України відправило в регіони 392 200 доз вакцин КПК (кір-парорит-краснуха) виробництва США. Пріоритетною була поставка вакцин в західні області, де на сьогодні зареєстровано найвищий рівень захворюваності на кір.