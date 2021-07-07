2 дня до Главного Бизнес-события В2В сферы!
Более 100 ТОП-менеджеров соберутся 9 июля в Киеве на 11-й Ежегодной Конференции "B2BMaster-2021: Прорыв года в управлении и продажах".
Событие проходит в уникальном формате Битвы Лучших Тренеров 2021, в 2-х параллельных залах:
Сессия 1. "Антикризисное управление компанией"
Сессия 2. "В2В продажи: Как обеспечить достижение результата".
Событие проходит в Киеве+онлайн-трансляция.
Знакомьтесь с ТОП спикерами Сессии "В2В-ПРОДАЖИ"
- Евгений Тепляков, Золотой тренер по продажам 2019, 2020: "Эмоции в продажах или как помочь клиенту быстро принять положительное решение по Вашему коммерческому предложению".
- Валерий Глубоченко, Бронзовый тренер по продажам 2020: "Как мы улучшили конверсию и повысили средний чек, внедряя чек-лист по входным звонкам в В2В продажах. История одного проекта".
- Юрий Фридман, Бизнес-тренер, сертифицированный коуч PCC ICF, 22 года на позициях среднего и высшего менеджмента: "Секретное оружие бизнеса".
- Борис Жалило, тренер-бренд, тренер-консультант международного уровня с опытом успешной работы в 17 странах, Золотой тренер СНГ, входит в Золотую Дюжину бизнес-тренеров (№2): "Сила влияния в продажах и переговорах".
- Сергей Лищук, международный консультант, эксперт-практик с более чем 25-тилетним стажем работы в индустрии FMCG: "Секс-подход в продажах, или Как использовать то, что мы знаем и любим для удвоения своих продаж"
- Юрий Горнев, основатель тренинговой компании Expert Partner. Тренер и Коуч, НЛП практик. Реаниматолог современных отделов продаж: "Убеждения - это "серый кардинал" в современных переговорах и продажах".
- Иван Фролков, Эксперт в сфере построения эффективных отделов продаж "под ключ" с 11 -летним опытом в продажах. Основатель торгово-экспортной компании CARAVAN TRADE. Аккредитованный специалист в ЕБРР "Психология продаж. Как мыслит твой покупатель"
В рамках события мы также попросили IT-Телеком Партнера Григория Осадчего, CEO Phonet LLC, поделиться опытом оптимальной автоматизации отдела продаж. Григорий выступит с темой: "Продающая телефония".
В сессии "АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ" выступят ведущие тренеры Украины по менеджменту:
- Андрей Левченко, Серебряный тренер по управлению 2020: "Стратегия бизнеса / организации: как не выдумать, а рассчитать и обеспечить".
- Владимир Маличевский, Четырёхкратный победитель Битвы лучших тренеров В2В Master: "Управление скоростью мозга организации".
- Яна Олентырь, бизнес-тренер по управлению, CEO компании YouCoach, член ICF: "Антикризисные инструменты руководителей будущего. Бросая вызов сложным временам".
- Кирилл Солодкий, сооснователь и партнёр клуба развития торгового, управленческого и сервисного потенциала "4Service club": "Лидерство. Фундаментальные основы и о чем принято говорить".
- Евгений Гетманчук, CEO Getmanchuk Group, бизнес-тренер. Серебряный тренер-2015 по управлению: "Agile в продажах и управлении. Комплексные стратегии развития бизнес гибкости компании".
- Сергей Слипченко, бизнес-тренер, коуч, консультант, эксперт в области управления, лидерства и внедрения изменений внутри компаний: "Иррациональное управление".
- Наталья Сушко, 15 лет практического опыта консультантской работы, связанной с задачами оценки и развития менеджеров в организациях, внедрения процедур оценки: "4 ошибки руководителя, которые разрушают команду"
Программа и регистрация здесь https://trademaster.ua/events/conferences/b2bmaster