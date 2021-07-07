2 дні до Головної Бізнес-події В2В сфери!
Понад 100 ТОП-менеджерів зберуться 9 липня в Києві на 11-й Щорічній Конференції "B2BMaster-2021: Прорив року в управлінні і продажах".
Подія проходить в унікальному форматі Битви Кращих тренерів 2021, в 2-х паралельних залах:
Сесія 1. "Антикризове управління компанією"
Сесія 2. "В2В продажу: Як забезпечити досягнення результату".
Подія проходить в Києві + онлайн-трансляція.
Знайомтеся з ТОП спікерами Сесії "В2В-ПРОДАЖУ"
- Евгеній Тепляков, Золотий тренер з продажу 2019, 2020: "Емоції в продажах або як допомогти клієнтрві швидко прийняти позитивне рішення щодо Вашої комерційній пропозиції".
- Валерій Глубоченко, Бронзовий тренер з продажу 2020: "Як ми поліпшили конверсію і підвищили середній чек, впроваджуючи чек-лист за вхідними дзвінкам в В2В продажах. Історія одного проекту".
- Юрій Фрідман, Бізнес-тренер, сертифікований коуч PCC ICF, 22 роки на позиціях середнього і вищого менеджменту: "Секретна зброя бізнесу"
- Боріс Жаліло, тренер-бренд, тренер-консультант міжнародного рівня з досвідом успішної роботи в 17 країнах, Золотий тренер СНД, входить до Золотої Дюжини бізнес-тренерів (№2): "Сила впливу в продажах і переговорах".
- Сергей Ліщук, міжнародний консультант, експерт-практик з більш ніж 25-тирічним стажем роботи в індустрії FMCG: "Секс-підхід в продажах, або Як використовувати те, що ми знаємо і любимо для подвоєння своїх продажів".
- Юрій Горнєв, засновник тренінгової компанії Expert Partner. Тренер і Коуч, НЛП практик. Реаніматолог сучасних відділів продажів: "Переконання – це "Сірий кардинал" в сучасних переговорах і продажах".
- Іван Фролков, Експерт в сфері побудови ефективних відділів продажів "під ключ " з 11-річним досвідом в продажах. Засновник торгово-експортної компанії CARAVAN TRADE. Акредитований фахівець в ЄБРР "Психологія продажів. Як мислить твій покупець".
В рамках події ми також попросили IT-Телеком Партнера Григорія Осадчого, CEO Phonet LLC, поділитися досвідом оптимальної автоматизації відділу продажів. Григорій виступить з темою: "Телефонія, що продає".
У сесії "АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ" виступлять провідні тренери України з менеджменту:
- Андрей Левченко, Срібний тренер з управління 2020: "Стратегія бізнесу /організації: як не вигадати, а розрахувати і забезпечити".
- Володимир Малічевскій, Чотириразовий переможець Битви кращих тренерів В2В Master: "Управління швидкістю мозку організації".
- Яна Олентирь, бізнес-тренер з управління, CEO компанії YouCoach, член ICF: "Антикризові інструменти керівників майбутнього. кидаючи виклик складним часам".
- Кирил Солодкий, співзасновник і партнер клубу розвитку торгового, управлінського і сервісного потенціалу "4Service club": "Лідерство. Фундаментальні основи і про що прийнято говорити".
- Евгеній Гетьманчук, CEO Getmanchuk Group, бізнес-тренер. Срібний тренер-2015 з управління: "Agile в продажах та управлінні. Комплексні стратегії розвитку бізнес гнучкості компанії".
- Сергей Сліпченко, бізнес-тренер, коуч, консультант, експерт в області управління, лідерства та впровадження змін усередині компаній: "Ірраціональне управління".
- Наталя Сушко, 15 років практичного досвіду консультантской роботи, пов'язаної з завданнями оцінки та розвитку менеджерів в організаціях, впровадження процедур оцінки: "4 помилки керівника, які руйнують команду".
Програма та реєстрація тут:
https://trademaster.ua/events/conferences/b2bmaster