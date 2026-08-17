Northrop Grumman у 5 разів прискорить передачу секретних даних у космосі

Супутники зможуть передавати секретні дані у п'ять разів швидше- Northrop Grumman та Aeronix спільно розроблятимуть нові криптографічні системи для захищеного космічного зв'язку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Interesting Engineering .

Розвиток супутникової мережевої прототипної системи

Нова партнерська угода базується на попередньому прототипному проєкті, у межах якого було створено космічну мережу для Міністерства оборони США.

Як це працює?

Захист у трьох станах: розроблювані криптографічні рішення захищатимуть інформацію під час її зберігання, передачі та активної обробки на борту супутників чи інших оборонних платформ.

Повноцінний захист: розробники зазначають, що захисту даних лише під час передачі недостатньо, оскільки інформація залишається вразливою під час безпосереднього аналізу на борту.

Спеціалізовані пристрої: компанії спільно інвестуватимуть у створення криптографічних пристроїв для захисту критично важливих місій у космосі та інших військових середовищах.

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Відкрита архітектура та п'ятикратне прискорення

Центральним завданням партнерства є підвищення продуктивності криптографічних систем у п'ять разів.

Завдяки чому цього можна досягнути?

Модульний підхід: системи створюватимуться на основі відкритої та модульної архітектури, що дасть змогу постійно оновлювати програмне й апаратне забезпечення без необхідності заміни всієї супутникової платформи чи мережі.

Швидкість прийняття рішень: прискорення обробки шифрованих даних дозволить військовим мережам обмінюватися захищеною інформацією без затримок, які можуть вплинути на оперативні рішення на полі бою.

Багатосферне застосування: технологія розробляється для підтримки місій на землі, у повітрі, на морі та на космічних оборонних платформах.