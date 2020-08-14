Майже 180 жертв і зруйноване місто: ООН представила звіт щодо Бейруту

Фото: вибух у Бейруті (twitter com NYTBen)

ООН заявляє, що Лівану не загрожує голод

В результаті вибуху в Бейруті (Ліван) загинуло 178 осіб і близько 6 000 отримали поранення. Вибух зруйнував столицю і змусив уряд піти у відставку.

Про це йдеться в звіті агентства ООН з гуманітарних питань, передає Al Arabiya.

За даними ООН, крім вищевказаних жертв, ще не менше 30 осіб пропали безвісти.

У результаті вибуху пошкоджено 6 лікарень, а не 3, а також більше 20 дрібних клінік в різних районах Бейрута.

"Попередня експрес-оцінка в радіусі 15 км від вибуху виявила, що з 55 медичних установ тільки половина повністю функціонує, а близько 40% отримали від помірних до серйозних пошкоджень і потребують відновлення", - йдеться у звіті.

Крім того, пошкоджено близько 120 шкіл, в яких навчаються близько 50 000 учнів. Більше тисячі з майже 50 000 житлових будинків теж серйозно постраждали. Загалом пошкоджено квартири понад 170 000 жителів столиці Лівану.

Незважаючи на пошкодження елеваторів в порту, дефіциту продовольства не очікується. На сьогодні порт Бейрута завантажений на 30%, а порт Тріполі на півночі країни - на 70%. Це дозволяє продовжувати доставку продуктів харчування та товарів. Світова продовольча програма ООН доставить тримісячний запас борошна і зерна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після вибухів у Бейруті за допомогою звернулися десятки українців.

Вибух у Бейруті стався 4 серпня в порту на складах, де зберігалася селітра.