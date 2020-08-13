После взрывов в Бейруте за помощью обратились десятки украинцев

За помощью обратились 56 украинских граждан
В результате взрыва в Бейруте (Ливан) за материальной помощью обратились 56 украинцев. Помощь уже выплачена 16 украинским гражданам.
Об этом на онлайн-брифинге рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он напомнил, что был установлен факт гибели одного украинского гражданина.
"В посольство Украины в Ливане поступили обращения от 56 граждан Украины о получении материальной помощи в связи с разрушением их жилья и незначительных телесных повреждений", - отметил Кулеба.
Он также добавил, что посольство по мере возможности будет помогать всем пострадавшим украинцам.
Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine
Наживо з МЗС. Онлайн-брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 13 серпня 2020 р.
Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощнейший взрыв, взрывная волна повредила и разрушила тысячи домов в столице Ливана; по последним данным, погибли около 220 человек, еще более сотни считаются пропавшими без вести.
По официальной версии, взрыв произошел на складе с тысячами тонн селитры, однако США не исключают варианта, что это была атака.