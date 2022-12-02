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180 снарядов и мин: глава Сумской ОВА рассказал о последствиях вражеских обстрелов

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Сумская область, Пятница 02 декабря 2022 03:15
180 снарядов и мин: глава Сумской ОВА рассказал о последствиях вражеских обстрелов Фото: Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА (novynarnia.com)
Автор: Владимир Костырин

Российские войска во время обстрела приграничных населенных пунктов в Сумской области выпустили в течение четверга, 1 декабря, по пяти общинам 180 снарядов и мин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

Под вражескими обстрелами оказались Шалыгинская, Эсманьская, Юнаковская, Зноб-Новгородская и Миропольская общины области.

Чиновник рассказал о последствиях атак российских оккупантов.

По Шалыгинской общине захватчики одновременно били из гранатомета (50 "приходов"), миномета (5 "приходов") и стрелкового оружия. Также солдаты РФ выпустили еще 46 мин 120 мм калибра по пограничью и совершили обстрел из ствольной артиллерии (4 "прихода").

К счастью, обошлось без пострадавших.

По Эсманьской общине враг во время обстрела применил стрелковое оружие в направлении пограничного села. А затем обстрелял из ствольной артиллерии.

"Был 21 взрыв. Без разрушений", - сообщил Живицкий.

По Юнаковской общине российские военные при ударах применили артиллерию. Зафиксировано 17 взрывов снарядов из САУ 122 мм калибра.

"Возник пожар. К счастью, люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Зноб-Новгородскую общину оккупанты обстреляли из САУ, было 24 "прилета".

В результате обстрела повреждено зернохранилище, а также линии электропередачи.

В Миропольской общине в результате вражеских обстрелов на пограничье разорвались 13 российских мин.

"Люди не пострадали", - отметил глава ОВА.

Напомним, перед этим, в среду, 30 ноября, российские военные обстреляли Сумскую область, и в результате атаки оккупантов погиб подросток и поврежден детский сад.

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