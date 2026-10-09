UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

До 18 годин без світла: експерт назвав м’який та найгірший сценарії для Києва взимку

16:47 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Марія Кучерявець
Фото: Узимку Київ може зіткнутися з відключеннями світла тривалістю до 18 годин (Getty Images)

У разі продовження російських атак на енергосистему столиця України може жити за різними сценаріями відключень електроенергії - від 4-6 годин обмежень до жорстких 18 годин без світла та можливих перебоїв із водопостачанням.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко у подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА".

За словами експерта, у межах оптимістичного (реалістично-м'якого) сценарію на киян чекають планові відключення тривалістю 4-6 годин із можливими періодичними аварійними відключеннями приблизно раз на 2-3 тижні.

Водночас найгірший (жорсткий) сценарій передбачає триваліші обмеження та супутні проблеми:

  • Електроенергія: до 18 годин планових відключень на добу.
  • Водопостачання: тимчасова відсутність води.
  • Опалення: локальні проблеми в окремих районах чи окремих частинах міста.

"Я думаю, що до серйозної відсутності опалення ми скоріш за все не дійдемо, хоча можливо і таке, але знов-таки не всього міста. Десь в певних частинах міста може бути відсутнє опалення. Це найгірший сценарій. Але це не буде довго. Воно завжди буде або відновлюватись, або будуть привозитись мобільні генератори, мобільні котельні, які тепер є", - пояснив Харченко.

Коментуючи ризики нових масованих атак з боку РФ, директор Центру досліджень енергетики зазначив, що ворог фізично не здатен завдавати масштабних ударів безперервно.

"Вони не здатні це зробити з інтервалом менше, ніж 2 тижні. А 2 тижні - це той інтервал, за яким ми встигаємо відновити доволі багато і трохи стати на ноги", - наголосив експерт.

Повну версію розмови дивіться вже незабаром у новому випуску подкасту "ЦЕ БАЗА" на YouTube-каналі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Графіки відключення світлаВідключеня світлаКиївЕнергетикиОпалювальный сезонВодопостачання