До 18 часов без света: эксперт назвал мягкий и худший сценарии для Киева зимой

По словам эксперта, в рамках оптимистического (реалистично-мягкого) сценария киевлян ждут плановые отключения продолжительностью 4-6 часов с возможными периодическими аварийными отключениями примерно раз в 2-3 недели.

В то же время самый плохой (жесткий) сценарий предполагает более продолжительные ограничения и сопутствующие проблемы:

Электроэнергия: до 18 часов плановых отключений в сутки .

. Водоснабжение: временное отсутствие воды .

. Отопление: локальные проблемы в отдельных районах или в отдельных частях города.

"Я думаю, что до серьезного отсутствия отопления мы скорее всего не дойдем, хотя возможно и такое, но опять-таки не всего города. Где-то в определенных частях города может отсутствовать отопление. Это худший сценарий. Но это не будет долго. Оно всегда будет либо восстанавливаться, либо будут привозиться мобильные генераторы, мобильные генераторы

Комментируя риски новых массированных атак со стороны РФ, директор Центра исследований энергетики отметил, что враг физически не способен наносить масштабные удары непрерывно.

"Они не способны это сделать с интервалом меньше, чем 2 недели. А 2 недели - это тот интервал, за которым мы успеваем восстановить достаточно много и немного встать на ноги", - подчеркнул эксперт.

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