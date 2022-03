177 нобелевских лауреатов выступили в поддержку Украины, - Ложкин

По его информации, коллективное обращение ученых получилось на страницах The Washington Post, Wall Street Journal, New York Times, The Guardian, Globe and Mail, Suddeutzche Zeitung, Haaretz и других изданий.

"Большое спасибо замечательному ученому, поэту и гуманисту профессору Роальду Хоффману, Нобелевскому лауреату по химии, который сумел привлечь к письму в поддержку Украины более половины всех живущих в мире нобелевцев", - добавил Ложкин.

Так, профессор Корнелльского университета (США) Роальд Хоффман в годы Холокоста вместе с мамой и ее братьями прятался под крышей дома украинского учителя Николая Дюка в селе Турка на Львовщине.

Из-за сидение почти два года в укрытии и скитаниях после войны, Роальд пошел в школу с большим опозданием, но быстро рванул вперед: в 25 лет - докторат в Гарварде, в 44 года - Нобелевская премия.

Профессор Хоффман до сих пор поддерживает контакт с детьми и внуками своих спасителей и отозвался на происходящие сейчас в Украине события из-за военной агрессии России.