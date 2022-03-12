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177 нобелівських лауреатів виступили на підтримку України, - Ложкін

Автор: Артем Горовенко

177 нобелівських лауреатів написали листа на підтримку України. Вони виступили з категоричним засудженням агресії Росії та вимогою зупинити війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Єврейської конфедерації України Бориса Ложкіна у Facebook.

За його інформацією, колективне звернення вчених вийшло на сторінках The Washington Post, Wall Street Journal, New York Times, The Guardian, Globe and Mail, Suddeutzche Zeitung, Haaretz та інших видань.

"Велике спасибі чудовому вченому, поету і гуманісту професору Роальду Хоффману, Нобелівському лауреату з хімії, який зумів залучити до письма на підтримку України більш ніж половина всіх нобелівців, які живуть у світі", - додав Ложкін.

Так, професор Корнелльського університету (США) Роальд Хоффман у роки Голокосту разом з мамою та її братами ховався під дахом будинку українського вчителя Миколи Дюка у селі Унів на Львівщині.

Через сидіння майже два роки в схованці і поневірянь після війни, Роальд пішов до школи з великим запізненням, але швидко рвонув уперед: у 25 років - докторат у Гарварді, у 44 роки - Нобелівська премія.

Професор Хоффман досі підтримує контакт з дітьми та онуками своїх рятівників і відкликнувся на події, які відбуваються зараз в Україні через військову агресію Росії.

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