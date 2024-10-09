Понад 170 боїв за добу. Генштаб розповів про ситуацію на фронті
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 172 бойових зіткнення. Найгарячіше було на Курахівському та Покровському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.
Ворог завдав одного ракетного удару та здійснив 82 авіаудари, скинувши 137 керованих авіабомб (КАБ), а також здійснив 3460 артилерійських обстрілів, із яких 70 - з реактивних систем залпового вогню. Крім того, для атак було залучено 1190 дронів-камікадзе.
Українські Сили оборони відповіли, завдавши ударів по п'яти районах зосередження особового складу, військової техніки ворога, а також знищили одну систему ППО та командний пункт загарбників.
На Харківському напрямку відбулися чотири штурми ворога, а на Куп'янському - 18 атак. Окупанти зазнали втрат і не змогли прорвати українську оборону. На Лиманському напрямку відбулося 19 ворожих атак, на Сіверському – дві, а на Краматорському - чотири.
Покровський напрямок зазнав 37 атак, з найбільшою концентрацією біля Селидового та Лисівки. Сили оборони відбили 40 атак на Курахівському напрямку.
Також триває активна операція в Курській області, де російська авіація продовжує завдавати авіаударів по власній території.
Втрати росіян
Протягом минулої доби, з 8 на 9 жовтня, російські війська зазнали втрат на фронті: було знищено 1150 солдатів, 11 бойових броньованих машин та 55 одиниць автомобільної техніки.
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