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Более 170 боев за сутки. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Среда 09 октября 2024 08:27
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Более 170 боев за сутки. Генштаб рассказал о ситуации на фронте Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 172 боевых столкновения. Горячее всего было на Кураховском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Враг нанес один ракетный удар и совершил 82 авиаудара, сбросив 137 управляемых авиабомб (КАБ), а также совершил 3460 артиллерийских обстрелов, из которых 70 - из реактивных систем залпового огня. Кроме того, для атак было привлечено 1190 дронов-камикадзе.

Украинские Силы обороны ответили, нанеся удары по пяти районам сосредоточения личного состава, военной техники врага, а также уничтожили одну систему ПВО и командный пункт захватчиков.

На Харьковском направлении состоялись четыре штурма врага, а на Купянском - 18 атак. Оккупанты понесли потери и не смогли прорвать украинскую оборону. На Лиманском направлении произошло 19 вражеских атак, на Северском - две, а на Краматорском - четыре.

Покровское направление подверглось 37 атакам, с наибольшей концентрацией у Селидово и Лисовки. Силы обороны отбили 40 атак на Кураховском направлении.

Также продолжается активная операция в Курской области, где российская авиация продолжает наносить авиаудары по собственной территории.

Потери россиян

За прошедшие сутки, с 8 на 9 октября, российские войска понесли потери на фронте: было уничтожено 1150 солдат, 11 боевых бронированных машин и 55 единиц автомобильной техники.

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