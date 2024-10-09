Более 170 боев за сутки. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 172 боевых столкновения. Горячее всего было на Кураховском и Покровском направлениях.

Враг нанес один ракетный удар и совершил 82 авиаудара, сбросив 137 управляемых авиабомб (КАБ), а также совершил 3460 артиллерийских обстрелов, из которых 70 - из реактивных систем залпового огня. Кроме того, для атак было привлечено 1190 дронов-камикадзе.

Украинские Силы обороны ответили, нанеся удары по пяти районам сосредоточения личного состава, военной техники врага, а также уничтожили одну систему ПВО и командный пункт захватчиков.

На Харьковском направлении состоялись четыре штурма врага, а на Купянском - 18 атак. Оккупанты понесли потери и не смогли прорвать украинскую оборону. На Лиманском направлении произошло 19 вражеских атак, на Северском - две, а на Краматорском - четыре.

Покровское направление подверглось 37 атакам, с наибольшей концентрацией у Селидово и Лисовки. Силы обороны отбили 40 атак на Кураховском направлении.

Также продолжается активная операция в Курской области, где российская авиация продолжает наносить авиаудары по собственной территории.