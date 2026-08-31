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17 ветеранів протягнули за собою човни: Олександр Терен провів соціальний заплив у Буковелі

14:22 31.08.2026 Пн
2 хв
У Буковелі відбувся захід, який закликає створювати безбар'єрність для українських ветеранів
aimg Анна Шиканова
17 ветеранів протягнули за собою човни: Олександр Терен провів соціальний заплив у Буковелі Заплив ветеранів у Буковелі (фото надано автором)
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В Буковелі 30 серпня відбувся соціальний заплив ветеранів. До нього долучилося 17 ветеранів, більшість з них мають ампутації. Організатор цього унікального заходу – відомий громадський діяч Олександр Терен.

Деталі цього запливу та його мету розповіли в коментарі для РБК-Україна організатори заходу.

Заплив ветеранів став маніфестом через унікальний формат. Учасники долали дистанцію і тягнули за собою човни з 10 підлітками зі складними порушеннями розвитку.

"Лозунг цього заходу – "Не за медалі – за безбар’єрність". Ми хотіли показати, що нам, ветеранам, неважливо, чи це якісь змагання. Нам потрібна безбар’єрність", розповів організатор запливу, представник ГО "Меморія Код" та "М13" Олександр Терен.

Він додав, що питання рівних можливостей для людей з інвалідністю досі гостро стоїть в Україні. Безбар’єрність не повинна закінчуватися стінами басейну та кількістю пільгових місць на спортивних заходах.

Заплив ветеранів у Буковелі (фото надано автором)

Серед учасників заходу – представники різних підрозділів Сил оборони та інших державних структур: 80-ї ОДШБр, 24-ї ОМБр, 125-ї ОВМБр, 35-ї окремої бригади морської піхоти, 47-ї ОІБр, 14-ї ОМБр, 3-го Луганського прикордонного загону, ГУ ДСНС України у Київській області та ДБР.

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"Сьогодні в цьому запливі брали участь ветерани з різними видами інвалідності. Переважно з досить великими ампутаціями. Тобто це перша група інвалідності. У суспільстві завжди виникає думка, що це люди з обмеженими можливостями. Але сьогодні ці люди показали, що абсолютно ніяких обмежень не існує, принаймні для них", – сказав Терен.

Заплив ветеранів у Буковелі (фото надано автором)

Захід об’єднав ветеранів, цивільних, а також дітей зі складними порушеннями розвитку.

"Ми хотіли цим дітям дати хоча б так можливість провести час на відкритій водоймі й побути разом із нами. Ми хочемо прийти на пляж, якщо це відкрита водойма, і мати змогу зайти у воду без протезів, на кріслі колісному. На жаль, таких водойм в Україні одиниці", – наголосив організатор заходу.

Він додав, що мета – привернути увагу до того, щоб простори не лише в містах, а й на природних локаціях робили безбар’єрними.

"І це можливо зробити", – сказав ветеран.

Після успішного запливу в Буковелі Олександр Терен анонсував новий – масштабніший. Його планують провести на Дніпрі в Києві за участю близько сотні ветеранів.

Нагадаємо, раніше ветеранам з ампутаціями обмежили в участі у запливі і Олександр Терен оголосив про свій захід.

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