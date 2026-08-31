17 ветеранів протягнули за собою човни: Олександр Терен провів соціальний заплив у Буковелі

В Буковелі 30 серпня відбувся соціальний заплив ветеранів. До нього долучилося 17 ветеранів, більшість з них мають ампутації. Організатор цього унікального заходу – відомий громадський діяч Олександр Терен.

Деталі цього запливу та його мету розповіли в коментарі для РБК-Україна організатори заходу.

Заплив ветеранів став маніфестом через унікальний формат. Учасники долали дистанцію і тягнули за собою човни з 10 підлітками зі складними порушеннями розвитку.

"Лозунг цього заходу – "Не за медалі – за безбар’єрність". Ми хотіли показати, що нам, ветеранам, неважливо, чи це якісь змагання. Нам потрібна безбар’єрність", – розповів організатор запливу, представник ГО "Меморія Код" та "М13" Олександр Терен.

Він додав, що питання рівних можливостей для людей з інвалідністю досі гостро стоїть в Україні. Безбар’єрність не повинна закінчуватися стінами басейну та кількістю пільгових місць на спортивних заходах.

Заплив ветеранів у Буковелі (фото надано автором)

Серед учасників заходу – представники різних підрозділів Сил оборони та інших державних структур: 80-ї ОДШБр, 24-ї ОМБр, 125-ї ОВМБр, 35-ї окремої бригади морської піхоти, 47-ї ОІБр, 14-ї ОМБр, 3-го Луганського прикордонного загону, ГУ ДСНС України у Київській області та ДБР.

Читайте також: У Києві відкрили автошколу для ветеранів

"Сьогодні в цьому запливі брали участь ветерани з різними видами інвалідності. Переважно з досить великими ампутаціями. Тобто це перша група інвалідності. У суспільстві завжди виникає думка, що це люди з обмеженими можливостями. Але сьогодні ці люди показали, що абсолютно ніяких обмежень не існує, принаймні для них", – сказав Терен.

Заплив ветеранів у Буковелі (фото надано автором)

Захід об’єднав ветеранів, цивільних, а також дітей зі складними порушеннями розвитку.

"Ми хотіли цим дітям дати хоча б так можливість провести час на відкритій водоймі й побути разом із нами. Ми хочемо прийти на пляж, якщо це відкрита водойма, і мати змогу зайти у воду без протезів, на кріслі колісному. На жаль, таких водойм в Україні одиниці", – наголосив організатор заходу.

Він додав, що мета – привернути увагу до того, щоб простори не лише в містах, а й на природних локаціях робили безбар’єрними.

"І це можливо зробити", – сказав ветеран.

Після успішного запливу в Буковелі Олександр Терен анонсував новий – масштабніший. Його планують провести на Дніпрі в Києві за участю близько сотні ветеранів.