17 ветеранов протащили за собой лодки: Александр Терен провел социальный заплыв в Буковеле

В Буковеле 30 августа произошло социальное заплыв ветеранов. К нему присоединились 17 ветеранов, большинство из них имеют ампутации. Организатор этого уникального мероприятия – известный общественный деятель Александр Терен.

Детали этого заплыва и его цели рассказали организаторы мероприятия в комментарии для РБК-Украина .

Заплыв ветеранов стал манифестом из-за уникального формата. Участники преодолевали дистанцию и тащили за собой лодки с 10 подростками со сложными нарушениями развития.

"Лозунг этого мероприятия - "Не за медали - за безбарьерность". Мы хотели показать, что нам, ветеранам, неважно, что это какие-то соревнования. Нам нужна безбарьерность", - рассказал организатор заплыва, представитель ОО "Мемория Код" и "М13" Александр Терен.

Он добавил, что вопрос равных возможностей для людей с инвалидностью по-прежнему остро стоит в Украине. Безбарьерность не должна оканчиваться стенами бассейна и количеством льготных мест на спортивных мероприятиях.

Заплыв ветеранов в Буковеле (фото предоставлено автором)

Среди участников мероприятия – представители разных подразделений Сил обороны и других государственных структур: 80-й ОДШБр, 24-й ОМБр, 125-й ОВМБр, 35-й отдельной бригады морской пехоты, 47-й ОИБр, 14-й ОМБр, 3-го НС Украины ДБР.

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"Сегодня в этом заплыве принимали участие ветераны с разными видами инвалидности. Преимущественно с достаточно большими ампутациями. То есть это первая группа инвалидности. В обществе всегда возникает мнение, что это люди с ограниченными возможностями. Но сегодня эти люди показали, что абсолютно никаких ограничений не существует, по крайней мере, для них", – сказал Терен.

Заплыв ветеранов в Буковеле (фото предоставлено автором)

Мероприятие объединило ветеранов, гражданских, а также детей со сложными нарушениями развития.

"Мы хотели этим детям дать хотя бы так возможность провести время на открытом водоеме и побыть вместе с нами. Мы хотим прийти на пляж, если это открытый водоем, и иметь возможность зайти в воду без протезов, на колесном кресле. К сожалению, таких водоемов в Украине единицы", - подчеркнул организатор мероприятия.

Он добавил, что цель – привлечь внимание к тому, чтобы просторы не только в городах, но и на естественных локациях делали безбарьерными.

"И это возможно сделать", – сказал ветеран.

После успешного заплыва в Буковеле Александр Терен анонсировал новый – более масштабный. Его планируют провести на Днепре в Киеве с участием около сотни ветеранов.