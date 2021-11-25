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Почти 17 тысяч новых случаев и 628 смертей: суточная COVID-статистика

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки подтвердили 16 943 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Запорожской и Львовской областях - там более 1 тысячи.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 3404 человека; летальных исходов - 628; выздоровели - 26 811 человек. Протестировали методом ПЦР - 52 316 человек, методом ИФА - 10 092, экспресс-тестами - 40 491.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 384 404 человека; выздоровели - 2 852 452 человека; летальных исходов - 83 541.

Больше всего новых заражений за сутки обнаружили в Киеве, Запорожской, Львовской и Полтавской областях.

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