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Майже 17 тисяч нових випадків та 628 смертей: добова COVID-статистика

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу підтвердили 16 943 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Запорізькій та Львівській областях - там більше 1 тисячі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу в Україні госпіталізували 3 404 особи; летальних випадків - 628; одужали - 26 811 осіб. Протестували методом ПЛР - 52 316 осіб, методом ІФА - 10 092, експрес-тестами - 40 491.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 384 404 особи; одужали - 2 852 452 особи; летальних випадків - 83 541.

Найбільше нових заражень за добу виявили у Києві, Запорізькій, Львівській та Полтавській областях.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус