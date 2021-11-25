Майже 17 тисяч нових випадків та 628 смертей: добова COVID-статистика

В Україні за минулу добу підтвердили 16 943 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Запорізькій та Львівській областях - там більше 1 тисячі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу в Україні госпіталізували 3 404 особи; летальних випадків - 628; одужали - 26 811 осіб. Протестували методом ПЛР - 52 316 осіб, методом ІФА - 10 092, експрес-тестами - 40 491.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 384 404 особи; одужали - 2 852 452 особи; летальних випадків - 83 541.
Найбільше нових заражень за добу виявили у Києві, Запорізькій, Львівській та Полтавській областях.