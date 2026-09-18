ua en ru
Пт, 18 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

17-річна дівчина коригувала удари РФ по Дніпру: її затримали

06:13 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Юлія Маловічко
17-річна дівчина коригувала удари РФ по Дніпру: її затримали Фото: дівчина готувала чергову атаку (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У Дніпрі Служба безпеки України затримала 17-річну місцеву жительку, яку підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, дівчина збирала інформацію для підготовки нової серії ракетно-дронових ударів по місту.

Як повідомили в СБУ, війкськова контррозвідка викрила її на початковому етапі підривної діяльності та затримала за місцем проживання.

За матеріалами справи, дівчина мала відстежувати координати підрозділів ЗСУ та Національної гвардії у Дніпрі, які РФ могла використати для підготовки нових комбінованих атак.

До уваги російських спецслужб вона, за даними СБУ, потрапила через Telegram-канали, де шукали людей для "легких" заробітків.

Після вербування 17-річна мешканка Дніпра пішки обходила вулиці міста та приховано фотографувала локації, які, на її думку, використовували українські військові.

Зібрану інформацію вона передавала російському куратору через месенджер. Йдеться про фотографії, а також скриншоти Google Maps із позначками потенційних цілей.

Під час обшуку у затриманої вилучили смартфон, на якому зберігалися розвідувальні фото та координати українських об'єктів.

17-річна дівчина коригувала удари РФ по Дніпру: її затрималиФото: затримана зрадниця (пресслужба СБУ)

Слідчі СБУ повідомили дівчині про підозру за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України – несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ та інших військових формувань в умовах воєнного стану.

Наразі триває розслідування. Підозрюваній загрожує до 12 років позбавлення волі.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації її дій як державної зради.

Заходи проводили співробітники військової контррозвідки СБУ за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

Раніше правоохоронці затримали ворожу інформаторку, яка готувала нові удари по Харківській області.

Ще ми писали, що правоохоронці в Херсоні затримали мережу ворожих інформаторів. Вони готували ракетні удари по підрозділах Сил оборони.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дніпро Атака дронів
Новини
Кабмін вніс Київ та область до зони підвищеного ризику: що це означає
Кабмін вніс Київ та область до зони підвищеного ризику: що це означає
Аналітика
Бункер у кожній квартирі. Чи готова Україна до ізраїльських стандартів житла
Марія Волощукредактор РБК-Україна Бункер у кожній квартирі. Чи готова Україна до ізраїльських стандартів житла