17-летняя девушка корректировала удары РФ по Днепру: ее задержали

В Днепре Служба безопасности Украины задержала 17-летнюю местную жительницу, подозреваемую в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, девушка собирала информацию для подготовки новой серии ракетно-дроновых ударов по городу.

Как сообщили в СБУ, военная контрразведка разоблачила ее на начальном этапе подрывной деятельности и задержала по месту жительства.

По материалам дела, девушка должна отслеживать координаты подразделений ВСУ и Национальной гвардии в Днепре, которые РФ могла использовать для подготовки новых комбинированных атак.

К вниманию российских спецслужб она, по данным СБУ, попала через Telegram-каналы, где искали людей для "легких" заработков.

После вербовки 17-летняя жительница Днепра пешком обходила улицы города и скрыто фотографировала локации, которые, по ее мнению, использовали украинские военные.

Собранную информацию она передавала российскому куратору через мессенджер. Речь идет о фотографиях, а также скриншотах Google Maps с отметками потенциальных целей.

В ходе обыска у задержанной изъяли смартфон, на котором хранились разведывательные фото и координаты украинских объектов.

Фото: задержанная предательница (пресс-служба СБУ)

Следователи СБУ сообщили девушке о подозрении по части 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ и других военных формирований в условиях военного положения.

В настоящее время идет расследование. Подозреваемой грозит до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации ее действий как государственной измены.

Мероприятия проводились сотрудниками военной контрразведки СБУ при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.