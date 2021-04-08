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Из 168 млн долларов запланированной гумпомощи Украине выделили всего 9 млн - ООН

Новина українською → Четверг 08 апреля 2021 22:08
Из 168 млн долларов запланированной гумпомощи Украине выделили всего 9 млн - ООН Фото: жителям Донбасса направили 9 млн долларов гумдопомоги ООН (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Организация объединенных наций (ООН) призвала доноров профинансировать в полном объеме гуманитарную помощь Украине. Сейчас из 168 млн долларов, которые ООН с партнерами пригласила для помощи Донбассу, выделено чуть более 9 млн долларов.

Об этом пишет "Голос Америки".

Представитель генсека ООН Стефан Дюжжарик напомнил, что недавние обстрелы повредили линию электропередач близ Юго-Донбасского водопровода. Без водоснабжения остались более миллиона человек в 50 населенных пунктах.

"Хотя повреждения линий электросетей быстро отремонтировали, мы призываем все стороны не наносить удары по критически важной инфраструктуре водоснабжения на востоке Украины. А также призываем обеспечить безусловный доступ к гумдопомоги тем, кто в ней нуждается", - сказал Дюжжарик.

Ранее сообщалось, что с начала года на выплаты компенсаций за разрушенное жилье на оккупированном Донбассе направили 20 млн гривен.

РБК-Украина писало, что правительство Австрии приняло решение выделить Украине 1,5 млн евро. Средства предоставляются на гуманитарные проекты на Донбассе.

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