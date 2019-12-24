ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Почти 160 тыс. потребителей "Запорожгаза" передают показания счетчиков онлайн

Новости » Энергетика     24.12.2019 - 15:35
Почти 160 тыс. потребителей "Запорожгаза" передают показания счетчиков онлайн
Иллюстративное фото (dtek.com)

Сервис "Личный кабинет" функционирует с ноября 2015 года

На начало декабря количество пользователей Личного кабинета в Запорожской области достигло 160 тыс. Только в ноябре в этом сервисе зарегистрировались более 1,5 тыс. клиентов АО "Запорожгаз". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Личный кабинет функционирует с ноября 2015 года. Это удобный онлайн сервис для потребителей природного газа, многофункциональная интернет платформа с высоким уровнем защиты персональных данных, отметили в пресс-службе.

"В течение 2019 года в Запорожской области к этому сервису присоединились более 35 тыс. потребителей газа. Значительная часть потребителей зарегистрировались самостоятельно. Также практическую помощь в регистрации клиентов предоставляют менеджеры Центров обслуживания", - рассказывает начальник управления клиентского сервиса АО "Запорожгаз" Олег Данилов.

По словам пресс-службы, пользователи сервиса имеют круглосуточный доступ к собственным данным. Они могут передать показания счетчика, узнать стоимость газа, состояние лицевого счета, заплатить за газ онлайн и распечатать квитанцию, контролировать состояние своих расчетов и потребления и тому подобное.

"Используя Личный кабинет и другие онлайн сервисы компании клиенты экономят свое время и средства. У них нет потребности посещать центры обслуживания клиентов и ждать в очереди. Целый ряд услуг потребители газа могут получить дистанционно. Например, управлять своим газовым запасом, приобретенным по акции Твоя энергонезависимость", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что зарегистрировать Личный кабинет можно с собственного компьютера или в Центрах обслуживания клиентов. Для этого в Центрах отведены специальные "тонкие клиенты". При необходимости менеджеры ЦОКов помогают зарегистрироваться.

"АО "Запорожгаз" постоянно внедряет современные технологии и возможности для удобства своих клиентов. Кроме Личного кабинета для потребителей газа функционируют мобильные приложения - чат бот 7104 в Viber, 104Mobile и 104 Mobile Light. Обратная связь имеем также с помощью смс, телефону, электронной и голосовой почты Контакт центра", - говорится в сообщении.

"Черновцыгаз Сбыт": 78% потребителей области имеют долги за газ Клиенты "Сумыгаз Сбыта" задолжали за газ 587 млн гривен
Новости Украины Запорожьегаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь