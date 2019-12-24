Почти 160 тыс. потребителей "Запорожгаза" передают показания счетчиков онлайн

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Сервис "Личный кабинет" функционирует с ноября 2015 года

На начало декабря количество пользователей Личного кабинета в Запорожской области достигло 160 тыс. Только в ноябре в этом сервисе зарегистрировались более 1,5 тыс. клиентов АО "Запорожгаз". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Личный кабинет функционирует с ноября 2015 года. Это удобный онлайн сервис для потребителей природного газа, многофункциональная интернет платформа с высоким уровнем защиты персональных данных, отметили в пресс-службе.

"В течение 2019 года в Запорожской области к этому сервису присоединились более 35 тыс. потребителей газа. Значительная часть потребителей зарегистрировались самостоятельно. Также практическую помощь в регистрации клиентов предоставляют менеджеры Центров обслуживания", - рассказывает начальник управления клиентского сервиса АО "Запорожгаз" Олег Данилов.

По словам пресс-службы, пользователи сервиса имеют круглосуточный доступ к собственным данным. Они могут передать показания счетчика, узнать стоимость газа, состояние лицевого счета, заплатить за газ онлайн и распечатать квитанцию, контролировать состояние своих расчетов и потребления и тому подобное.

"Используя Личный кабинет и другие онлайн сервисы компании клиенты экономят свое время и средства. У них нет потребности посещать центры обслуживания клиентов и ждать в очереди. Целый ряд услуг потребители газа могут получить дистанционно. Например, управлять своим газовым запасом, приобретенным по акции Твоя энергонезависимость", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что зарегистрировать Личный кабинет можно с собственного компьютера или в Центрах обслуживания клиентов. Для этого в Центрах отведены специальные "тонкие клиенты". При необходимости менеджеры ЦОКов помогают зарегистрироваться.

"АО "Запорожгаз" постоянно внедряет современные технологии и возможности для удобства своих клиентов. Кроме Личного кабинета для потребителей газа функционируют мобильные приложения - чат бот 7104 в Viber, 104Mobile и 104 Mobile Light. Обратная связь имеем также с помощью смс, телефону, электронной и голосовой почты Контакт центра", - говорится в сообщении.