Майже 160 тис. споживачів "Запорожгазу" передають показання лічильників онлайн

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Сервіс "Особистий кабінет" функціонує з листопада 2015 року

На початок грудня кількість користувачів Особистого кабінету у Запорізькій області досягла 160 тис. Тільки у листопаді в цьому сервісі зареєструвались більше 1,5 тис. клієнтів АТ "Запоріжгаз". Про це повідомляє прес-служба компанії.

Особистий кабінет функціонує з листопада 2015 року. Це зручний онлайн сервіс для споживачів природного газу, багатофункціональна інтернет платформа з високим рівнем захисту персональних даних, зазначили у прес-службі.

"Впродовж 2019 року в Запорізькій області до цього сервісу долучились більше 35 тис. споживачів газу. Значна частина споживачів зареєструвалися самостійно. Також практичну допомогу в реєстрації клієнтів надають менеджери Центрів обслуговування", - розповідає начальник управління клієнтського сервісу АТ "Запоріжгаз" Олег Данилов.

За словами прес-служби, користувачі сервісу мають цілодобовий доступ до власних даних. Вони можуть передати показання лічильника, дізнатися вартість газу, стан особового рахунку, заплатити за газ онлайн та роздрукувати квитанцію, контролювати стан своїх розрахунків та споживання тощо.

"Використовуючи Особистий кабінет та інші онлайн сервіси компанії клієнти економлять свій час та кошти. У них немає потреби відвідувати центри обслуговування клієнтів та чекати в черзі. Цілий ряд послуг споживачі газу можуть отримати дистанційно. Наприклад, керувати своїм газовим запасом, придбаним по акції Твоя енергонезалежність", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що зареєструвати Особистий кабінет можна із власного комп’ютера або у Центрах обслуговування клієнтів. Для цього в Центрах відведені спеціальні "тонкі клієнти". При потребі менеджери ЦОКів допомагають зареєструватися.

"АТ "Запоріжгаз" постійно впроваджує сучасні технології та можливості для зручності своїх клієнтів. Крім Особистого кабінету для споживачів газу функціонують мобільні додатки - чат бот 7104 у Viber, 104Mobile та 104 Mobile Light. Зворотній зв’язок маємо також за допомогою смс, телефону, електронної та голосової пошти Контакт центру", - йдеться у повідомленні.