Более 16 тысяч человек: Генштаб рассказал о потерях оккупантов

За 30 дней полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты потеряли более 16 тысяч военных. При этом они лишились более 100 вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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