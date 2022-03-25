Понад 16 тисяч осіб: Генштаб розповів про втрати окупантів

За 30 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти втратили понад 16 тисяч військових. При цьому вони позбулися понад 100 вертольотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Орієнтовні бойові втрати противника на 25 березня:
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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