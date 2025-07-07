16-летний талант из Мексики побил рекорд Пеле и Ямаля
16-летний мексиканский полузащитник Хильберто Мора переписал футбольную историю в финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт в соцсети Х журналиста Yeudiel Pacheco.
Исторический рекорд юного мексиканца
Полузащитник Хильберто Мора в возрасте всего 16 лет и 265 дней вышел в стартовом составе сборной Мексики в решающем поединке Золотого кубка КОНКАКАФ против США.
Этот факт делает его самым молодым футболистом в истории, который стартовал в финале взрослого международного соревнования. На поле юный талант, представляющий клуб "Тихуана", провел 75 минут и продемонстрировал уверенную игру.
Таким образом, Мора превзошел знаковые рекорды. Он обошел Ламина Ямаля, которому было 17 лет во время финала Евро-2024.
А также выдающегося бразильца Пеле, который играл в финале Чемпионата мира 1958 года в возрасте 17 лет и 249 дней.
Победа Мексики в финале Золотого кубка
В самом же финале, который состоялся на домашней арене США, сборная Мексики одержала победу над своими североамериканскими соседями со счетом 2:1.
Эта победа стала уже шестой для мексиканской команды над сборной США в восьми финалах Золотого кубка. Сейчас "Эль Три" имеют на три титула больше.
Отметим, что в рамках Золотого кубка КОНКАКАФ игра за третье место не проводится. Таким образом, сборные Гватемалы и Гондураса получили статус бронзовых призеров нынешнего турнира.
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