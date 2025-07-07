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16-летний талант из Мексики побил рекорд Пеле и Ямаля

Понедельник 07 июля 2025 21:09
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16-летний талант из Мексики побил рекорд Пеле и Ямаля Хильберто Мора (фото: instagram.com/gil_morita)
Автор: Екатерина Урсатий

16-летний мексиканский полузащитник Хильберто Мора переписал футбольную историю в финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт в соцсети Х журналиста Yeudiel Pacheco.

Исторический рекорд юного мексиканца

Полузащитник Хильберто Мора в возрасте всего 16 лет и 265 дней вышел в стартовом составе сборной Мексики в решающем поединке Золотого кубка КОНКАКАФ против США.

Этот факт делает его самым молодым футболистом в истории, который стартовал в финале взрослого международного соревнования. На поле юный талант, представляющий клуб "Тихуана", провел 75 минут и продемонстрировал уверенную игру.

Таким образом, Мора превзошел знаковые рекорды. Он обошел Ламина Ямаля, которому было 17 лет во время финала Евро-2024.

А также выдающегося бразильца Пеле, который играл в финале Чемпионата мира 1958 года в возрасте 17 лет и 249 дней.

Победа Мексики в финале Золотого кубка

В самом же финале, который состоялся на домашней арене США, сборная Мексики одержала победу над своими североамериканскими соседями со счетом 2:1.

Эта победа стала уже шестой для мексиканской команды над сборной США в восьми финалах Золотого кубка. Сейчас "Эль Три" имеют на три титула больше.

Отметим, что в рамках Золотого кубка КОНКАКАФ игра за третье место не проводится. Таким образом, сборные Гватемалы и Гондураса получили статус бронзовых призеров нынешнего турнира.

Ранее мы писали о том, как украинский форвард повторил достижение топ-уровня.

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