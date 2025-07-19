16-річна українка стала чемпіонкою Європи з настільного тенісу, граючи "на три фронти"

Українка з іспанцем тріумфували у фінальному поєдинку, перегравши пару Юліан Кіріце (Румунія) та Анна Херсі (Вельс) з рахунком 3:2.

Матч розпочався з домінування румунсько-валлійської пари, але Берзоса та Матюніна швидко перехопили ініціативу. Наступні два сети пройшли у напруженій боротьбі, проте майбутні чемпіони продемонстрували значно вищий рівень гри у вирішальному сеті.

"Ми діяли активно, боролися за кожне очко, і це спрацювало. В останньому сеті ми грали дуже добре, точно спрямовували кожен м'яч на стіл і знали, що це наш останній шанс виграти "золото", - розповіла після поєдинку Вероніка.

"Для Вероніки це був дуже важкий день, у якому вона боролася на три фронти - в індивідуальному, парному та мікстовому розрядах. Але вона витримала це все і досягла найвищого результату у міксті", - зазначили у федерації.

Тенісистка із Сіверськодонецька Вероніка Матюніна стала чемпіонкою Європи (flickr.com/ettu_official)

Цікаво, що у півфіналі відбувся історичний для юнацьких чемпіонатів Європи момент: перший в історії матч у змішаному парному розряді між братом і сестрою. Чинні чемпіони Берзоса та Матюніна в емоційно напруженій зустрічі перемогли Самуеля Арпаса та Марію Берзосу з рахунком 3:2.

Хто така Вероніка Матюніна

Матюніна є вихованкою Сіверськодонецької дитячо-юнацької спортивної школи №1.

Свій шлях у спорті Вероніка розпочала у п'ятирічному віці. Її першим і незмінним наставником став тренер Олександр Мінін. Ще в дошкільні роки вона активно брала участь у місцевих турнірах разом зі своїм батьком, Олександром Володимировичем.

Характерною рисою її кар'єри стала постійна гра проти старших та досвідченіших суперниць. Ще будучи мінікадеткою, вона успішно змагалася на кадетських турнірах, а згодом, у кадетському віці, здобувала призові місця на юніорських чемпіонатах.

З 2015 року Вероніка почала активно виступати на міжнародній арені. У 2018 році вона здобула золоті медалі на престижних турнірах у Румунії та Литві, заробивши свої перші очки в міжнародному рейтингу ITTF.

У 2019 році вона офіційно увійшла до складу кадетської збірної України та здобула бронзові нагороди на змаганнях ITTF Junior Circuit у Польщі та Чехії.

Важливим етапом у кар'єрі стало виконання норми Майстра спорту України на дорослому чемпіонаті країни в Чернігові у 2020 році.

Чемпіонат Європи ще триває. Попереду в тенісистки з Луганщини виступ у жіночому парному розряді, де вона змагатиметься на стадії 1/16 фіналу.