16-летняя украинка стала чемпионкой Европы по настольному теннису, играя "на три фронта"

Украинка с испанцем торжествовали в финальном поединке, переиграв пару Юлиан Кирице (Румыния) и Анна Херси (Уэльс) со счетом 3:2.

Матч начался с доминирования румынско-валлийской пары, но Берзоса и Матюнина быстро перехватили инициативу. Следующие два сета прошли в напряженной борьбе, однако будущие чемпионы продемонстрировали значительно более высокий уровень игры в решающем сете.

"Мы действовали активно, боролись за каждое очко, и это сработало. В последнем сете мы играли очень хорошо, точно направляли каждый мяч на стол и знали, что это наш последний шанс выиграть "золото", - рассказала после поединка Вероника.

"Для Вероники это был очень тяжелый день, в котором она боролась на три фронта - в индивидуальном, парном и микстовом разрядах. Но она выдержала это все и достигла наивысшего результата в миксте", - отметили в федерации.

Теннисистка из Северодонецка Вероника Матюнина стала чемпионкой Европы (flickr.com/ettu_official)

Интересно, что в полуфинале состоялся исторический для юношеских чемпионатов Европы момент: первый в истории матч в смешанном парном разряде между братом и сестрой. Действующие чемпионы Берзоса и Матюнина в эмоционально напряженной встрече победили Самуэля Арпаса и Марию Берзосу со счетом 3:2.

Кто такая Вероника Матюнина

Матюнина является воспитанницей Северодонецкой детско-юношеской спортивной школы №1.

Свой путь в спорте Вероника начала в пятилетнем возрасте. Ее первым и неизменным наставником стал тренер Александр Минин. Еще в дошкольные годы она активно участвовала в местных турнирах вместе со своим отцом, Александром Владимировичем.

Характерной чертой ее карьеры стала постоянная игра против старших и более опытных соперниц. Еще будучи миникадеткой, она успешно соревновалась на кадетских турнирах, а впоследствии, в кадетском возрасте, завоевывала призовые места на юниорских чемпионатах.

С 2015 года Вероника начала активно выступать на международной арене. В 2018 году она завоевала золотые медали на престижных турнирах в Румынии и Литве, заработав свои первые очки в международном рейтинге ITTF.

В 2019 году она официально вошла в состав кадетской сборной Украины и получила бронзовые награды на соревнованиях ITTF Junior Circuit в Польше и Чехии.

Важным этапом в карьере стало выполнение нормы Мастера спорта Украины на взрослом чемпионате страны в Чернигове в 2020 году.

Чемпионат Европы еще продолжается. Впереди у теннисистки из Луганщины выступление в женском парном разряде, где она будет соревноваться на стадии 1/16 финала.