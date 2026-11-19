Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень на Лівобережжі та Закарпатті помірні, на сході та південному сході країни місцями значні дощі. На решті території без опадів.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 8-13°; на півдні країни 11-16°.

В Карпатах день невеликий дощ, температура 2-7° тепла.

Фото: якою буде погода в Україні 19 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, вдень без опадів.

Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 8-13°, у Києві 10-12°.