Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями. Днем в Левобережье и Закарпатье умеренные, на востоке и юго-востоке страны местами сильные дожди. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 8-13 °; на юге страны 11-16 °.

В Карпатах небольшой дождь, температура 2-7° тепла.

Фото: какой будет погода в Украине 19 ноября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями, днем без осадков.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 8-13°, в Киеве 10-12°.