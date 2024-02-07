До +16, але місцями дощ зі снігом. Синоптик розповіла, де чекати опади сьогодні

Температура сьогодні, 7 лютого, в Україні підніметься до рекордних 16 градусів. Щоправда, опади – дощ зі снігом – не обминуть деякі регіони країни, у тому числі і в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"7 лютого в Україні буде дуже тепло. Очікується впродовж дня +6...+12 градусів, на півдні та південному заході +10....+16 градусів!" - розповіла вона.

Водночас, за словами синоптика, атмосферний фронт "черкне" західні та північні області.

"Там пройдуть невеликі дощі, ввечері можливо з мокрим снігом", - констатувала Діденко.

Вітер, за її даними, буде "у своєму репертуарі" - південно-західного та західного напрямків, 7-12 м/с, подекуди сильні пориви до 15-20 м/с.

У Києві також буде тепло, температура "стрибне" до +7...+9 градусів. Щоправда, буде хмарно та вітряно, невеликий дощ.

Погода в Україні

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 4 лютого середня добова температура в Україні перевищувала норму на 7-10 градусів.

Крім того, у Києві оновлено рекорд найтеплішої мінімальної температури повітря. Це перший температурний рекорд у столиці цього року.

При цьому найближчим часом повітря із Середземного моря спричинить підвищення температури України до 15-16 градусів. Тепла погода утримається до середини місяця.