За 157 лет существования. Футбольную ассоциацию Англии впервые возглавит женщина

Члены правления единогласно проголосовали за кандидатуру Дебби Хьюитт. Теперь ее должны утвердить члены совета FA.

Хьюитт должен начать выполнять свои обязанности в январе 2022 года. К тому времени организацией будет руководить временный глава Питер Маккормик.

Хьюитт рассказала, что интересуется футболом с детства.

Она работала в должности директора в ряде компаний, не связанных со спортом.

Предыдущий глава FA Грег Кларк ушел в отставку в ноябре 2020 года.