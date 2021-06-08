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За 157 лет существования. Футбольную ассоциацию Англии впервые возглавит женщина

Автор: Даша Харченко

Футбольную ассоциацию Англии (FA) впервые возглавит женщина. Ассоциация существует уже 157 лет.

Об этом сообщает пресс-служба FA.

Члены правления единогласно проголосовали за кандидатуру Дебби Хьюитт. Теперь ее должны утвердить члены совета FA.

Хьюитт должен начать выполнять свои обязанности в январе 2022 года. К тому времени организацией будет руководить временный глава Питер Маккормик.

Хьюитт рассказала, что интересуется футболом с детства.

Она работала в должности директора в ряде компаний, не связанных со спортом.

Предыдущий глава FA Грег Кларк ушел в отставку в ноябре 2020 года.

Напомним, Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020. На форме национальной сборной изображена Украина с Крымом и содержатся надписи "Слава Украине" и "Героям Слава".

Также сообщалось, что немецкая Федерация футбола подписала контракт с новым наставником национальной сборной. После чемпионата Европы-2020 Германию возглавит Ханс-Дитер Флик.

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