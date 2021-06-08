За 157 років існування. Футбольну асоціацію Англії вперше очолить жінка

Члени правління одноголосно проголосували за кандидатуру Деббі Г'юїтт. Тепер її мають затвердити члени ради FA.

Г'юїтт має розпочати виконувати свої обов'язки у січні 2022 року. До того часу організацією керуватиме тимчасовий очільник Пітер МакКормік.

Г'юїтт розповіла, що цікавиться футболом з дитинства.

Вона працювала на посаді директорки у низці компаній, що не пов'язані зі спортом.

Попередній очільник FA Грег Кларк пішов у відставку в листопаді 2020 року.