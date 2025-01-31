У 155-й ОМБр створили відділ розслідувань для пошуку зниклих військових

Новий командир 155 окремої механізованої бригади ім. Анни Київської створив відділ розслідувань. До нього увійшли представники кожного з батальйонів, у яких були зафіксовані зникнення.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написала у Facebook уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова.

"Декілька днів працювала на Донеччині у бойових військових частинах щодо різних питань. Одним з основних напрямків роботи було з’ясування обставин зникнення безвісти військовослужбовців 155-ої окремої механізованої бригади. Рідні військових зі 155-ки тривалий час не мали належної комунікації з частиною", - написала Решетилова.

За її словами, новий комбриг та його заступники створили відділ розслідувань, до якого ввійшли представники кожного з батальйонів, які понесли втрати.

"Розслідувачі фактично похвилинно реконструюють події, під час яких втрачався зв’язок з військовослужбовцями, з’ясовують, які заходи застосовувались для евакуації, аналізують доповіді розвідки, щоб зрозуміти, що могло статися зі зниклими побратимами", - уточнила омбудсмен.

На її думку, це хороший приклад не формального підходу до проведення службових розслідувань, а реального з'ясування обставин, який має бути імплементований в інших військових частинах. Однак вона вважає, що такі відділи розслідувань повинні розгортатися не постфактум, а в режимі реально часу.

"Найближчим часом сім’ям зниклих безвісти з 155 бригади мають надати вичерпну інформацію про ситуацію з їхніми рідними", - підкреслила вона.

Скандал зі 155 ОМБр

Нещодавно мережею поширились заявили про неналежне формування та забезпечення новоствореної 155 механізованої бригади. Повідомлялось, що нібито 1700 військовослужбовців 155 окремої механізованої бригади залишили службу. Зокрема, нібито були факти втечі бійців з навчання у Франції.

У відповідь на це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доручив посилити 155 окрему механізовану бригади імені Анни Київської. Крім того, він поінформував, що правоохоронні органи розслідують випадки дезертирства та СЗЧ у бригаді. А командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий взяв під особистий контроль ситуацію.

Нещодавно також стало відомо про затримання колишнього командира 155 бригади Дмитра Рюмшина.