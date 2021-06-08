Почти 150 обстрелов и взрывов: в ОБСЕ рассказали, как прошли выходные на Донбассе

Всего на Донбассе было зафиксировано наблюдателями ОБСЕ 148 нарушений режима прекращения огня. При этом 72 нарушения зафиксировали в Донецкой области. Среди них числится 41 взрыв - 40 взрывов неопределенного происхождения и 1 взрыв в воздухе.

Наблюдатели ОБСЕ отмечают, что большинство нарушений произошли в районе Донецкой фильтровальной станции. Там зафиксировали многочисленные взрывы. Также напряженной была ситуация на северо-западе от Донецка, там зафиксировали боеприпасы. А в районе Горловки слышали 16 взрывов.

В Луганской области зафиксировали 76 нарушений режима прекращения огня, в том числе 17 взрывов неопределенного происхождения.

При этом большая часть нарушений произошла в районе Дачного (оккупированная территория). Там наблюдатели слышали 54 выстрела из стрелкового оружия и 5 очередей из крупнокалиберных пулеметов. Еще 11 взрывов слышали на окраине Голубовки.