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Боевики обстреляли Пески и Новгородское: били из минометов

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Украина, Суббота 05 июня 2021 08:02
Боевики обстреляли Пески и Новгородское: били из минометов Фото: боевики обстреляли Пески (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

За прошедшие сутки боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. 4 июня они обстреливали позиции ООС в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Боевики вели обстрел по позициям наших военных недалеко от населенных пунктов Пески и Новгородское в Донецкой области. В ООС уточняют, что оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.

В ООС сообщают, что за прошедшие сутки в рядах украинских воинов не было ни раненых, ни убитых.

"Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

Также по состоянию на сегодняшнее утро, 5 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

О фактах нарушений со стороны боевиков украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - отметили в ООС.

Напомним, в ОБСЕ насчитали почти 80 нарушений за 3 июня. Там слышали взрывы и выстрел из стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе прячут вооружение и отрабатывают некоторые маневры. Их подразделения учат выдвигаться с техникой и вооружением в районы оперативного назначения.

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