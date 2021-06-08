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Майже 150 обстрілів і вибухів: в ОБСЄ розповіли, як пройшли вихідні на Донбасі

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Україна, Вівторок 08 червня 2021 03:16
Майже 150 обстрілів і вибухів: в ОБСЄ розповіли, як пройшли вихідні на Донбасі Фото: ОБСЄ на Донбасі знову зафіксувала порушення (twitter.com/OSCE_SMM)
Автор: Наталья Скороход

Вхідні дні, з 4 по 6 червня, на Донбасі не пройшли гладко. Організація з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала численні порушення режиму припинення вогню, серед яких обстріли та вибухи.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 7 червня.

Всього на Донбасі було зафіксовано спостерігачами ОБСЄ 148 порушень режиму припинення вогню. При цьому 72 порушення зафіксували в Донецькій області. Серед них нараховується 41 вибух - 40 вибухів невизначеного походження й 1 вибух у повітрі.

Спостерігачі ОБСЄ зазначають, що більшість порушень сталися в районі Донецької фільтрувальної станції. Там зафіксували численні вибухи. Також напруженою була ситуація на північному заході від Донецька, там зафіксували боєприпаси. А в районі Горлівки чули 16 вибухів.

У Луганській області зафіксували 76 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 17 вибухів невизначеного походження.

При цьому велика частина порушень сталася в районі Дачного (окупована територія). Там спостерігачі чули 54 постріли зі стрілецької зброї і 5 черг з великокаліберних кулеметів. Ще 11 вибухів чули на околиці Голубівки.

Нагадаємо, бойовики обстріляли Піски і Новгородське на Донбасі. Вони обстрілювали позиції ООС з мінометів.

Раніше повідомлялося, що стало відомо, скільки дітей постраждали від війни на Донбасі. В ОБСЄ повідомили кількість убитих, поранених і зниклих безвісти.

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