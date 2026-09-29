150 генів та допомога ШІ: коли вчені насправді відродять мамонта

Colossal Biosciences намагається відродити давнього предка слонів за допомогою технології редагування генів і ДНК, вилученої із заморожених решток мамонта, знайдених у Сибіру 2018 року.

Якщо у 2024 році розробники розраховували виростити мамонтенят у лабораторіях за 4 роки, то зараз дедлайни офіційно змістили.

Перепони геному та допомога ШІ

За словами керівника компанії Бенджаміна Ламма, реліз відбудеться на початку 2030-х років, проте точної дати наразі немає.

Генетики виявили, що робота з геномом мамонта виявилася значно складнішою, ніж відродження первісного вовка, яке компанія успішно завершила у 2025 році.

Спочатку дослідники вважали, що для перетворення ядра клітини слона на ядро мамонта достатньо відредагувати близько 60 генів. Проте нові дані показали, що коригування потребують понад 150 генів, які відповідають за конкретні анатомічні риси, зокрема розмір вух і щільність хутра.

Успішні кейси та інші проєкти

Для прискорення процесів Colossal Biosciences поєднує можливості штучного інтелекту і технологію CRISPR. ШІ аналізує генетичний код, виявляючи ключові відмінності між слонами та їхніми вимерлими сородичами.

Що вже вдалося?

Науковцям вивели сімейство з 38 "волохатих мишей", використавши генетичний код мамонта, що відповідає за густу шерсть;

Аналітичні алгоритми успішно ідентифікували гени, які контролюють терморегуляцію та розмір вух;

Паралельно триває робота над відродженням нелітаючого птаха додо, сумчастого тасманійського тигра й велетенського птаха моа.

Попри затримку, розробники переконані, що залучення ШІ дозволить розшифрувати складні комбінації ДНК і створити життєздатний ембріон уже в найближче десятиліття.