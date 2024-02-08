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До +15 вдень, але з опадами: прогноз погоди на сьогодні

Фото: в Україні сьогодні місцями очікуються опади (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 8 лютого буде місцями з дощем та мокрим снігом. На півдні нашої країни вдень прогнозується до +15 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень буде хмарно. Дощі та мокрий сніг прогнозуються по всій Україні, крім південних областей. На заході можливі сильні опади.

Вітер переважно західний зі швидкістю 7-12 м/с. В Карпатах та на сході пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря в Україні буде:

  • на півночі: вдень -3 +2, вночі від 0 до -5 градусів;
  • на сході: вдень +4 +10, а вночі від +2 до +7 градусів;
  • на заході: вдень 0 +8 градусів, вночі 0 +5 градусів;
  • на півдні: вдень +10 +15, а вночі +3 +7 градусів;
  • у центрі: вдень +2 +7, а вночі від +2 до +5 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, прогнозуються дощ з переходом на мокрий сніг. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вдень та вночі у Києві покажуть від 0 до +2 градусів.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні в лютому.

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