До +15 вдень, але з опадами: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 8 лютого буде місцями з дощем та мокрим снігом. На півдні нашої країни вдень прогнозується до +15 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень буде хмарно. Дощі та мокрий сніг прогнозуються по всій Україні, крім південних областей. На заході можливі сильні опади.
Вітер переважно західний зі швидкістю 7-12 м/с. В Карпатах та на сході пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря в Україні буде:
У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, прогнозуються дощ з переходом на мокрий сніг. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.
Стовпчики термометрів вдень та вночі у Києві покажуть від 0 до +2 градусів.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні в лютому.
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