До +15 днем, но с осадками: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 8 февраля будет местами с дождем и мокрым снегом. На юге нашей страны днем прогнозируется до +15 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, сегодня днем будет облачно. Дождь и мокрый снег прогнозируются по всей Украине, кроме южных областей. На западе возможны сильные осадки.
Ветер преимущественно западный со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах и на востоке порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха в Украине будет:
В столице облачно с прояснениями, прогнозируются дожди с переходом на мокрый снег. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.
Столбики термометров днем и ночью в Киеве покажут от 0 до +2 градусов.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в феврале.
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