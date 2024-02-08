До +15 днем, но с осадками: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня днем будет облачно. Дождь и мокрый снег прогнозируются по всей Украине, кроме южных областей. На западе возможны сильные осадки.

Ветер преимущественно западный со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах и на востоке порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха в Украине будет:

на севере: днем -3 +2, ночью от 0 до -5 градусов;

на востоке: днем +4 +10, а ночью от +2 до +7 градусов;

на западе: днем 0 +8 градусов, ночью 0 +5 градусов;

на юге: днем +10 +15, а ночью +3 +7 градусов;

в центре: днем +2 +7, а ночью от +2 до +5 градусов.

Погода в Киеве

В столице облачно с прояснениями, прогнозируются дожди с переходом на мокрый снег. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Столбики термометров днем и ночью в Киеве покажут от 0 до +2 градусов.