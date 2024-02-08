RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

До +15 днем, но с осадками: прогноз погоды на сегодня

Фото: в Украине сегодня местами ожидаются осадки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 8 февраля будет местами с дождем и мокрым снегом. На юге нашей страны днем прогнозируется до +15 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня днем будет облачно. Дождь и мокрый снег прогнозируются по всей Украине, кроме южных областей. На западе возможны сильные осадки.

Ветер преимущественно западный со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах и на востоке порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха в Украине будет:

  • на севере: днем -3 +2, ночью от 0 до -5 градусов;
  • на востоке: днем +4 +10, а ночью от +2 до +7 градусов;
  • на западе: днем 0 +8 градусов, ночью 0 +5 градусов;
  • на юге: днем +10 +15, а ночью +3 +7 градусов;
  • в центре: днем +2 +7, а ночью от +2 до +5 градусов.

Погода в Киеве

В столице облачно с прояснениями, прогнозируются дожди с переходом на мокрый снег. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Столбики термометров днем и ночью в Киеве покажут от 0 до +2 градусов.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в феврале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПогодаПогода в УкраинеПогода в КиевеГидрометцентр